Кубай рассказал, когда Владивосток завалит снегом

«Расчеты показывают, что в субботу, 21 декабря, над Японским морем пройдет циклон средней активности. Не исключено, что его северная периферия заденет Владивосток, и город слегка припорошит снегом», — рассказал Борис Кубай.
Он добавил, что вероятность снега в приморской столице на сегодняшний день составляет 50%, все зависит от траектории прохождения циклона.
Также во второй половине следующей недели также ожидается небольшой снег. Согласно предварительным прогнозам, 26 декабря малоактивный атмосферный фронт может принести с собой осадки.
Напомним, на наступившей неделе в Приморье ожидаются морозы. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в крае опустится до −35 градусов.