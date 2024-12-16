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Кубай рассказал, когда Владивосток завалит снегом

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря, ФедералПресс. Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, когда во Владивостоке стоит ждать снега. По данным синоптика, это может произойти уже на наступившей неделе.

Сейчас в Олбани: 2 м/с 93% 767 мм рт. ст. -2°
Источник: РИА "Новости"

«Расчеты показывают, что в субботу, 21 декабря, над Японским морем пройдет циклон средней активности. Не исключено, что его северная периферия заденет Владивосток, и город слегка припорошит снегом», — рассказал Борис Кубай.

Он добавил, что вероятность снега в приморской столице на сегодняшний день составляет 50%, все зависит от траектории прохождения циклона.

Также во второй половине следующей недели также ожидается небольшой снег. Согласно предварительным прогнозам, 26 декабря малоактивный атмосферный фронт может принести с собой осадки.

Напомним, на наступившей неделе в Приморье ожидаются морозы. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в крае опустится до −35 градусов.