Названы места, где в Казани установили новогоднюю иллюминацию

В Казани на улице Баумана установили новогоднюю иллюминацию. Об этом на утреннем совещании сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.
По словам Саляхутдинова, на улицах Баумана и Кремлевской, площади Свободы и в парке Черное озеро установили новогоднюю иллюминацию. А на площади Тысячелетия и в сквере Тинчурина появились цифры будущего года — 2025.
Около центрального стадиона, на улицах Карла Маркса, Ершова, Вишневского, на Ленинской дамбе и проспекте Универсиады смонтировали световые конструкции. Каскад, елки и снежинки появились на улице Пушкина. На территории елочного городка жители могут увидеть домики для ярмарки и кафе. Монтажные работы на площадке продолжаются. Завершить их планируют к 20 декабря.
Напомним, в Казани каркас центральной елки обновят за 10,5 миллиона рублей. Средства на эти цели выделены из городского бюджета.