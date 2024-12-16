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Названы места, где в Казани установили новогоднюю иллюминацию

Например, на площади Тысячелетия и в сквере Тинчурина появились цифры будущего года — 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на улице Баумана установили новогоднюю иллюминацию. Об этом на утреннем совещании сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

По словам Саляхутдинова, на улицах Баумана и Кремлевской, площади Свободы и в парке Черное озеро установили новогоднюю иллюминацию. А на площади Тысячелетия и в сквере Тинчурина появились цифры будущего года — 2025.

Около центрального стадиона, на улицах Карла Маркса, Ершова, Вишневского, на Ленинской дамбе и проспекте Универсиады смонтировали световые конструкции. Каскад, елки и снежинки появились на улице Пушкина. На территории елочного городка жители могут увидеть домики для ярмарки и кафе. Монтажные работы на площадке продолжаются. Завершить их планируют к 20 декабря.

Напомним, в Казани каркас центральной елки обновят за 10,5 миллиона рублей. Средства на эти цели выделены из городского бюджета.