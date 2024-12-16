Названы места, где в Казани установили новогоднюю иллюминацию

Около центрального стадиона, на улицах Карла Маркса, Ершова, Вишневского, на Ленинской дамбе и проспекте Универсиады смонтировали световые конструкции. Каскад, елки и снежинки появились на улице Пушкина. На территории елочного городка жители могут увидеть домики для ярмарки и кафе. Монтажные работы на площадке продолжаются. Завершить их планируют к 20 декабря.