Озвучены параметры для нового кладбища в омской Морозовке

Согласно заданным условиям, работы, внесенные в адресно-инвестиционную программу города Омска, должны стартовать 13 января и завершиться к 29 августа 2025 года.
Судя по техническому заданию на проектирование, речь идет о разработке участка с кадастровым номером 55:20:120701:664 площадью чуть более 10,3 га правее действующего кладбища. Соответствующие планы анонсировались осенью 2021 года.
В качестве обязательных условий для проектировщика выдвигается соблюдение минимального порога в 300 метров от жилых и социальных объектов, учет противопожарных норм.
«Обваловку участка для захоронений выполнить с трех сторон, исключая сторону, граничащую с действующим Юго-Восточным кладбищем города Омска, в соответствии с инженерно-геодезическими изысканиями», — прописывается в конкурсной документации.
Помимо кладбища, необходимо предусмотреть строительство поста охраны с санузлом и душевой кабиной, организацию мусорных площадок с твердым покрытием. На территории должны появиться асфальтированные проезды и пешеходные дорожки, ворота с калиткой шириной от 6 метров, железобетонные ограждения с трех сторон (кроме той, что граничит с Юго-Восточным кладбищем), 3 общественных туалета на 2 места каждый, а также организация видеонаблюдения на территории.
«Зону захоронений разделить на кварталы. Кварталы пронумеровать и разделить на ряды. Расстояние между рядами не менее 0,5 метра. Расстояние между кварталами не менее 5 метров», — обозначено для будущего подрядчика.
Точное количество мест для захоронения в документации не фигурирует, однако прежде озвучивались планы на 7 тысяч таковых.
Кроме того, предполагается строительство подъездной дороги протяженностью около 750 метров, а также обустройство канавы по периметру участка с трех внешних сторон глубиной около 0,8 метра и шириной в 0,9 метра.
Стартовая стоимость работ оценивается в 5,248 миллиона рублей.