Озвучены параметры для нового кладбища в омской Морозовке

Помимо кладбища, необходимо предусмотреть строительство поста охраны с санузлом и душевой кабиной, организацию мусорных площадок с твердым покрытием. На территории должны появиться асфальтированные проезды и пешеходные дорожки, ворота с калиткой шириной от 6 метров, железобетонные ограждения с трех сторон (кроме той, что граничит с Юго-Восточным кладбищем), 3 общественных туалета на 2 места каждый, а также организация видеонаблюдения на территории.