В волгоградском ЦПКиО состоится предновогодний елочный парад

В преддверии новогодних праздников в Волгограде пройдет фестиваль новогодних елок, в котором смогут поучаствовать творческие коллективы, представители различных объединений, образовательных учреждений и организаций.
Для участия в конкурсе горожанам нужно создать креативную елку высотой не менее 180 см из любого безопасного материала. К ней необходимо прикрепить этикетку с указанием названия творения и имен авторов.
Как сообщает дирекция парка, результаты конкурса огласят 29 декабря, а в 16.00 пройдет парад елок-участниц.
До 15 января 2025 года зрители выберут понравившуюся новогоднюю красавицу, не вошедшую в число победителей и призеров.