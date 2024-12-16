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В волгоградском ЦПКиО состоится предновогодний елочный парад

Креативный конкурс «Арт-елка» пройдет на главной сцене парка 29 декабря.

В преддверии новогодних праздников в Волгограде пройдет фестиваль новогодних елок, в котором смогут поучаствовать творческие коллективы, представители различных объединений, образовательных учреждений и организаций.

Для участия в конкурсе горожанам нужно создать креативную елку высотой не менее 180 см из любого безопасного материала. К ней необходимо прикрепить этикетку с указанием названия творения и имен авторов.

Как сообщает дирекция парка, результаты конкурса огласят 29 декабря, а в 16.00 пройдет парад елок-участниц.

До 15 января 2025 года зрители выберут понравившуюся новогоднюю красавицу, не вошедшую в число победителей и призеров.