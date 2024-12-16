В Красноярске стартовал фестиваль «Волшебный лёд Сибири». Публикуем программу

16 декабря в Красноярске стартовал конкурс «Волшебный лёд Сибири». Он пройдет в два этапа, а посвящен будет, как и вся праздничная концепция в этом году, 185-летию Петра Чайковского.
Так, в понедельник начался молодёжный конкурс фестиваля. Он продлится до 20 декабря. А второй этап — состязания среди профессионалов. Они состоятся с 6 по 11 января.
16 декабря пройдет церемония открытия. Здесь выступит группа «Громче», а также обещают мастер-классы — например, по резьбе по льду. 17 декабря на сцене запланирована концертная программа и эксперимент-шоу. Кроме того, снова пройдут масетр-классы.
18 декабря на фестивале выступит квартет саксофонистов. А на Центральной набережной гостей ждут зимние и народные забавы. В четверг — 19 декабря — на конкурсе покажут концертно-развлекательную программу «Огонь и лёд». Здесь будут и народные танцы, и брейк-данс, и вокал, и битбокс. Также гостей порадуют световым огненным шоу.
В пятницу пройдет церемония закрытия. Можно будет сыграть в снежный дартс и снежные бои. Красноярцам проведут мастер-класс по новогодним игрушкам изо льда. А на сцене выступит популярная группа «Комната культуры» (вы наверняка слышали их хит «Поезда»).
Все мероприятия устроят на Центральной набережной. Все дни до 20 декабря можно будет наблюдать за созданием скульптур. Старт работы площадок — в 17.30. Концертная программа начинается в 18.00.