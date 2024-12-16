В Красноярске стартовал фестиваль «Волшебный лёд Сибири». Публикуем программу

18 декабря на фестивале выступит квартет саксофонистов. А на Центральной набережной гостей ждут зимние и народные забавы. В четверг — 19 декабря — на конкурсе покажут концертно-развлекательную программу «Огонь и лёд». Здесь будут и народные танцы, и брейк-данс, и вокал, и битбокс. Также гостей порадуют световым огненным шоу.