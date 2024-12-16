Жители красноярской Николаевки поделились опытом переезда в новое жилье

«Я прожила в Николаевке 24 года. Когда покупали дом, говорили о будущем сносе. У меня был частный дом. В новой квартире условия лучше: есть вода и центральное отопление. Иногда скучаю по своей печке, но меня все устраивает. Я всю жизнь работала сметчиком в строительстве и понимаю ситуацию», — рассказала Тамара.