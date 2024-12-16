Жители красноярской Николаевки поделились опытом переезда в новое жилье

В настоящее время в районе продолжается реализация двух проектов комплексного развития. Первый проект охватывает территорию между улицами Копылова, Пушкина, Бограда, Карла Либкнехта и Ленина, второй — в пределах улиц Сопочная, Пушкина, Революции, Чкалова и Николаевского проспекта. Инвесторы на данный момент занимаются расселением частного сектора и многоквартирных бараков за счет собственных средств, выкупая объекты на основании независимой оценки.
По информации мэрии, уже заключены соглашения с 352 правообладателями. Один из них, Виктор Алексеев, рассказал, что договорился с инвестором о том, что он с семьей останется в старом доме на улице Фрунзе до лета, пока не завершится ремонт в новой квартире на Ладо Кецховели.
«Меня устроила цена, и я согласился. Новая квартира благоустроенная, а у нас в Николаевке печное отопление. Зимой на дрова уходит 60−70 тысяч рублей. Центрального водопровода нет, только бойлер», — поделился Виктор.
Тамара Эскина уже переехала в новое жилье и приобрела квартиру в Академгородке. По ее словам, средств хватило не только на покупку недвижимости, но и на ремонт. Красноярка уже обновила кухню и ванную комнату.
«Я прожила в Николаевке 24 года. Когда покупали дом, говорили о будущем сносе. У меня был частный дом. В новой квартире условия лучше: есть вода и центральное отопление. Иногда скучаю по своей печке, но меня все устраивает. Я всю жизнь работала сметчиком в строительстве и понимаю ситуацию», — рассказала Тамара.
На данный момент в микрорайоне выкуплено более 150 домовладений, еще более 30 соглашений находятся на стадии подписания. Главный архитектор компании ООО СЗ ФСК «Готика», реализующей проект на улицах Сопочная, Пушкина, Революции, Чкалова и Николаевского проспекта, Андрей Булак отметил, что специалисты работают с каждым собственником индивидуально.
«Мы учитываем потребности и пожелания каждого собственника, обеспечиваем прозрачность процесса и предоставляем юридическую поддержку при необходимости», — добавил он.
Для решения индивидуальных вопросов собственников была создана специальная рабочая группа по поручению главы города Владислава Логинова. В ее состав вошли специалисты администрации города, представители инвесторов и депутаты горсовета.