Ночь на 17 декабря в Хабаровском крае будет самой холодной

Декабрь нет-нет да проявит свой зимний суровый норов. Ровные температуры вдруг резко понижаются. Синоптики объясняют это выхолаживанием воздуха. Тихо, ясно, небо свободно от облаков, и происходит вымораживание приземного слоя воздуха.
— Ближайшие два дня — вторник и среда ожидаются самыми холодными, температуры понизятся ниже нормы, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Температурный фон ночью на большей части территории края будет в пределах −23…-30, с холодными местами до −40 градусов, и только на Охотском побережье сохранятся относительно спокойная погода −15…-20 градусов. Дневные температуры установятся в пределах −15…-22 градуса. Потом станет немного теплее.
Существенных осадков на всей территории Хабаровского края в течение недели не ожидается. Небольшой снег возможен лишь в северных районах.
Южных циклонов, которые бы принесли снег, синоптики на этой неделе не прогнозируют.
В южных районах ночью столбики термометров опустятся до отметки −20…-27 градусов, такой фон сохранится и до конца недели. Дневной фон температур на юге −10…-15 градусов. В Хабаровске на предстоящей неделе без осадков, будет дуть западный ветер 5−10 метров в секунду. Температурный фон в ближайшую ночь −30 градусов, в последующую, на 18 декабря −28, а потом установятся морозы — 23…-25 градусов. Днем во вторник, 17 декабря еще холодно, −20, а потом до конца недели установятся температуры −15…-17 градусов. По народному календарю 17 декабря отмечается Варварин день. Православная церковь вспоминает святую Варвару Илиопольскую, которая отличалась небывалой красотой, поэтому отец — влиятельный язычник заточил ее в башню, чтобы скрыть от посторонних глаз. Времени для размышлений у девушки было достаточно много, чтобы однажды прийти к выводу, что все сущее мог создать только один Творец.
Варвара крестилась. Отец жестко расправился с дочерью — он своими руками обезглавил ее. А скоро погиб и сам отец — его убило молнией.
Наши предки на Руси в этот день молились святой Варваре, чтобы избежать внезапной смерти без покаяния. Варвару считали своей заступницей женщины — особенно беременные, которые в молитвах к святой просят ее о здоровье для себя и будущего ребенка.