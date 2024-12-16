Ночь на 17 декабря в Хабаровском крае будет самой холодной

В южных районах ночью столбики термометров опустятся до отметки −20…-27 градусов, такой фон сохранится и до конца недели. Дневной фон температур на юге −10…-15 градусов. В Хабаровске на предстоящей неделе без осадков, будет дуть западный ветер 5−10 метров в секунду. Температурный фон в ближайшую ночь −30 градусов, в последующую, на 18 декабря −28, а потом установятся морозы — 23…-25 градусов. Днем во вторник, 17 декабря еще холодно, −20, а потом до конца недели установятся температуры −15…-17 градусов. По народному календарю 17 декабря отмечается Варварин день. Православная церковь вспоминает святую Варвару Илиопольскую, которая отличалась небывалой красотой, поэтому отец — влиятельный язычник заточил ее в башню, чтобы скрыть от посторонних глаз. Времени для размышлений у девушки было достаточно много, чтобы однажды прийти к выводу, что все сущее мог создать только один Творец.