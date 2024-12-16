Под Сморгонью рыбак уснул у костра, а на нем загорелась куртка, рассказали в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.
Говорится, что в пятницу, 13 декабря, около 16.36 дежурная медсестра центральной районной больницы сообщила спасателям из Сморгони, что в приемное отделение с термическим ожогом спины попал 41-летний мужчина.
Со слов пострадавшего, он ловил рыбу на берегу реки. В момент, когда начало холодать, мужчина разжег костер, чтобы согреться. Через некоторое время он уснул около него.
«Почувствовав жжение в области спины, рыбак проснулся и обнаружил, что на нем загорелась куртка», — отметили в МЧС.
Также говорится, что рыбак снял одежду, потушил ее и пошел в сторону ближайшего населенного пункта, где смог вызвать скорую помощь. В пресс-службе отметили, что врачи доставили мужчину в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее под Смолевичами сотрудники МЧС спасли рыбака из полыньи в 60 метрах от берега.
Тем временем маршрутка и автобус серьезно столкнулись в Могилеве.
Также мы писали, что в Гродно милиция задержала иностранца, которому грозит до 20 лет.