В Красноярске в 2025 году построят торгово-офисный комплекс с дизайн-заводом «Флакон»

На месте заброшенного здания комбината питания по ул. Железнодорожников, 18а в Красноярске появится новое арт-пространство. Об этом стало известно из группы в социальной сети «ВКонтакте» администрации Железнодорожного района.
Там будет располагаться торгово-офисный комплекс с филиалом дизайн-завода «Флакон», который займёт третий этаж экс-комбината и кровлю.
Дизайн-завод «Флакон» — это торгово-выставочный и офисный комплекс в бывшем Хрустальном заводе им. Калинина в Москве. Он является креативным кластером с офисами. На площадке проводят маркеты, ярмарки, концерты, квесты.
Собственник здания комбината питания уже показал эскизы будущего объекта. Там также разместятся офисы, ресторан и арт-пространства. На первом этаже расположится магазин «Пятёрочка».
Такие форматы арт-пространств в Москве и Санкт-Петербурге прочно вошли в практику. Для Красноярска же это пока новинка.
Все работы завершатся в 2025 году.