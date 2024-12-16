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В Красноярске в 2025 году построят торгово-офисный комплекс с дизайн-заводом «Флакон»

Такой формат арт-пространств для города пока новинка.

Источник: Соцсети

На месте заброшенного здания комбината питания по ул. Железнодорожников, 18а в Красноярске появится новое арт-пространство. Об этом стало известно из группы в социальной сети «ВКонтакте» администрации Железнодорожного района.

Там будет располагаться торгово-офисный комплекс с филиалом дизайн-завода «Флакон», который займёт третий этаж экс-комбината и кровлю.

Дизайн-завод «Флакон» — это торгово-выставочный и офисный комплекс в бывшем Хрустальном заводе им. Калинина в Москве. Он является креативным кластером с офисами. На площадке проводят маркеты, ярмарки, концерты, квесты.

Собственник здания комбината питания уже показал эскизы будущего объекта. Там также разместятся офисы, ресторан и арт-пространства. На первом этаже расположится магазин «Пятёрочка».

Такие форматы арт-пространств в Москве и Санкт-Петербурге прочно вошли в практику. Для Красноярска же это пока новинка.

Все работы завершатся в 2025 году.

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