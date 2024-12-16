Московские трамваи украсили новогодними гирляндами

125 лет назад трамвай стал первым рельсовым электрическим транспортом на улицах Москвы. И сегодня он остается знаком качества, надежности и визитной карточкой города. Первые электрические трамваи появились здесь в 1899 году. Современные трамваи нового поколения просторные, удобные и вместительные, с тихим и плавным ходом.