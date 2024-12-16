Московские трамваи украсили новогодними гирляндами

60 трехсекционных трамваев «Витязь-Москва» украсили гирляндами накануне праздников. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Сверкающие трамваи можно увидеть на 28 маршрутах, проходящих по всему городу.
«Новогодние трамваи в столице стали доброй традицией. По поручению Сергея Собянина в этом году мы вновь создаем праздничное настроение для москвичей и гостей города. 60 украшенных гирляндами трамваев — это рекорд за все годы», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
125 лет назад трамвай стал первым рельсовым электрическим транспортом на улицах Москвы. И сегодня он остается знаком качества, надежности и визитной карточкой города. Первые электрические трамваи появились здесь в 1899 году. Современные трамваи нового поколения просторные, удобные и вместительные, с тихим и плавным ходом.