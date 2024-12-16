Снова температурные качели: от −15 до +7 градусов за неделю

Что происходит?
После сильного снегопада большая часть территории страны оказалась покрыта снежным покровом. Сегодняшнее утро началось с морозов: температура опустилась до −8…-13 градусов, местами до −15, а на юге республики — до −4…-6 градусов.
Днём 16 декабря ожидается сухая погода без осадков. Температура будет в пределах −5…0 градусов, местами на севере и юге до +2 градусов.
До 19 декабря погода останется сухой почти по всей стране. Исключение составят Каракалпакстан, Хорезмская область и местами Бухарская и Навоийская области, где 19 декабря ожидаются осадки.
Потепление уже близко
Ночные морозы в пределах −8…-13 градусов сохранятся ещё несколько дней, но к 19 декабря дневная температура начнёт повышаться. Ночью температура составит −2…0 градусов, а днём воздух прогреется до +5…+7 градусов, местами на юге — до +10 градусов.
Однако к пятнице, 20 декабря, местами в Узбекистане вновь вернутся осадки в виде дождя и снега, а дневная температура немного понизится до +0…+3 градусов. В ночные и утренние часы возможен туман.
Прогноз для Ташкента
20 декабря: временами осадки (дождь, снег). Температура ночью и днём составит около 0…+2 градусов.
Будьте осторожны на дорогах, особенно в туман и при гололеде. Берегите своё здоровье в эти температурные качели!