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Красноярский Роспотребнадзор назвал фейком информацию о клещах в елках

С подобной находкой в ведомство еще никто ни разу не обращался.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, можно ли принести клеща в дом на новогодней живой елке. Оказалось, что с подобной находкой в ведомство еще никто ни разу не обращался.

— Зиму членистоногие проводят в спячке. «Постельное место» клещи оборудуют в лесной подстилке, под опавшими листьями и верхнем слое почвы, — добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, ели и другие деревья маленьких кровопийц не привлекают даже летом.

Ранее эксперты рассказали жителям региона, как выбрать гирлянду, чтобы не спалить дом.

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