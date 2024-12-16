Красноярский Роспотребнадзор назвал фейком информацию о клещах в елках

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, можно ли принести клеща в дом на новогодней живой елке. Оказалось, что с подобной находкой в ведомство еще никто ни разу не обращался.
— Зиму членистоногие проводят в спячке. «Постельное место» клещи оборудуют в лесной подстилке, под опавшими листьями и верхнем слое почвы, — добавили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, ели и другие деревья маленьких кровопийц не привлекают даже летом.
Ранее эксперты рассказали жителям региона, как выбрать гирлянду, чтобы не спалить дом.