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Власти Челябинской области объяснили резкое повышение тарифа за капитальный ремонт

Власти Челябинской области объяснили резкое повышение тарифа за капитальный ремонт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, взнос на капремонт в 2025 году составит 13 рублей 92 копейки за квадратный метр.

Чиновники говорят, с 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, которые касаются оценки технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта. Результаты технического обследования будут являться основанием для внесения изменений в программу и переноса сроков капремонта.

«Техническое обследование жилых домов поможет оценивать состояние многоэтажек перед проведением капремонта, определять уровень износа систем и коммуникаций, а также возможность дальнейшей эксплуатации здания. Повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Челябинской области на 18% позволит обеспечить возможность финансирования проведения внеочередного капитального ремонта тех домов, где в рамках технического обследования будет выявлена первоочередная необходимость, в том числе и капремонта лифтов», — прокомментировал генеральный директор фонда капитального ремонта Челябинской области Виктор Тихоненко.

Напомним, в текущем году размер взноса на капитальный ремонт составляет 11 рублей 80 копеек с квадратного метра.

Отдельным категориям южноуральцев предоставляются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе взносов за капитальный ремонт, напоминают в правительстве региона.

Речь идет про одиноко проживающих неработающих гражданах, являющихся собственниками жилых помещений, достигших возраста 70 лет, скидка для них составляет 50%, с 80 лет — в размере 100%. Одно из условий назначения компенсации — это отсутствие задолженности по взносам за капитальный ремонт.

ЖКХ
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