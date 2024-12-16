Власти Челябинской области объяснили резкое повышение тарифа за капитальный ремонт

«Техническое обследование жилых домов поможет оценивать состояние многоэтажек перед проведением капремонта, определять уровень износа систем и коммуникаций, а также возможность дальнейшей эксплуатации здания. Повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Челябинской области на 18% позволит обеспечить возможность финансирования проведения внеочередного капитального ремонта тех домов, где в рамках технического обследования будет выявлена первоочередная необходимость, в том числе и капремонта лифтов», — прокомментировал генеральный директор фонда капитального ремонта Челябинской области Виктор Тихоненко.