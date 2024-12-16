Семь тысяч детей в Омской области посетят бесплатные Губернаторские ёлки

В Омской области стартует ежегодная серия благотворительных новогодних представлений по поручению губернатора Виталия Хоценко. Участие в праздничных мероприятиях примут семь тысяч детей, включая отличников учёбы, детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей, инвалидов, а также детей участников и ветеранов боевых действий. Второй год подряд бесплатные спектакли посетят и дети участников специальной военной операции. Каждого юного зрителя ждут сладкие подарки.
Традиционные Губернаторские ёлки пройдут с 24 по 27 декабря в двух учреждениях культуры: Омской филармонии и Северном драматическом театре имени М. А. Ульянова в Таре.
Омская филармония покажет музыкальную сказку «Настоящее чудо», подготовленную Омским государственным русским народным хором. Гостей ждет яркое шоу с вокально-хореографическими номерами, трюками и праздничной музыкой. Перед началом спектаклей в фойе детей встретят Дед Мороз и Снегурочка с интерактивными играми.
Северный драматический театр в Таре представит спектакль «Как двенадцать месяцев помирились» по мотивам словацкой сказки. Специально для детей из отдалённых районов региона — Большереченского, Муромцевского, Знаменского, Тарского и других — будет организован новогодний утренник перед началом спектакля.