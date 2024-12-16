Семь тысяч детей в Омской области посетят бесплатные Губернаторские ёлки

В Омской области стартует ежегодная серия благотворительных новогодних представлений по поручению губернатора Виталия Хоценко. Участие в праздничных мероприятиях примут семь тысяч детей, включая отличников учёбы, детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей, инвалидов, а также детей участников и ветеранов боевых действий. Второй год подряд бесплатные спектакли посетят и дети участников специальной военной операции. Каждого юного зрителя ждут сладкие подарки.