В Новосибирске вывеску на гостинице «Северная» включат к концу декабря

Вид светящейся вывески на гостинице «Северная» оставался неизменным в течение нескольких десятилетий. В рабочем состоянии ее поддерживал собственник здания, за что регулярно получал хвалебные отзывы от краеведов и дизайнеров. Но именно те, кто хвалил гостиницу за сохранение старой вывески, сейчас сильнее всего ее ругают за решение отказаться от стеклянных трубок для неона. Неоновая лента, говорят они, это уже совсем не то: не будет характерных углов, яркости и долговечности.