В Новосибирске вывеску на гостинице «Северная» включат к концу декабря

Со старой вывески на фасаде гостиницы «Северная» демонтировали стеклянные трубки для неона. Это была единственная в Новосибирске старая неоновая вывеска, которая светилась. То, что она погасла, ценители классического неона заметили сразу. И они же выяснили, что на буквах установят гибкие неоновые трубки. BFM-Новосибирск узнал, почему собственник здания принял такое решение.
Вид светящейся вывески на гостинице «Северная» оставался неизменным в течение нескольких десятилетий. В рабочем состоянии ее поддерживал собственник здания, за что регулярно получал хвалебные отзывы от краеведов и дизайнеров. Но именно те, кто хвалил гостиницу за сохранение старой вывески, сейчас сильнее всего ее ругают за решение отказаться от стеклянных трубок для неона. Неоновая лента, говорят они, это уже совсем не то: не будет характерных углов, яркости и долговечности.
В администрации гостиницы «Северная» журналисту BFM-Новосибирск сообщили, что отказ от стеклянных трубок объясняется утилитарным подходом. Ремонт старых конструкций был делом хлопотным и недешевым.
«Мы вывеску поддерживали и регулярно ремонтировали. Но компаний, которые работают с подобными технологиями, мало. И услуга становилась всё дороже. И время ремонта затягивалось, потому что нужно было ждать, когда придут трубки или переключатели. Всем хочется, чтобы вывеска горела постоянно и украшала город. Поэтому решили выбрать более долгоиграющий вариант. Стеклянные трубки заменят на светодиодную ленту (гибкий неон) диаметром 16 мм. Мы сохраним первоначальную цветовую гамму, и буквы останутся прежними», — так ответили в администрации гостиницы «Северная».
В сентябре текущего года Художественный совет города Новосибирска (коллегиальный совещательный орган при мэрии) принял решение о постановке всех советских неоновых вывесок на учет как объектов, имеющих архитектурную и художественную ценность. Фактически это не охранный статус в привычном понимании, но защитники наследия надеялись, что такое внимание к старым вывескам поможет их сохранить в неизменном виде. Главный архитектор города объясняет, что здесь есть нюансы.
«Мы разрабатываем юридический инструментарий, который позволяет сохранить такие вывески. Частично такие нормы уже разработаны, но не до конца, работа продолжается. Мы, естественно, выступаем за то, чтобы вывески сохраняли. Но объектами наследия их, к сожалению, признать не получится. Что касается технологий ремонта старых неоновых вывесок, то на сегодняшний день мы не можем обязать собственника использовать, например, только стеклянные трубки. Здесь только добрая воля собственника может быть», — рассказал BFM-Новосибирск главный архитектор города Новосибирска Александр Ложкин.
В администрации гостиницы «Северная» сообщают, что ремонт вывески планируют завершить к 25 декабря.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал об энтузиастах, восстанавливающих советские вывески по классической технологии, с использованием стеклянных трубок, которые заправляются неоном.