Пристав в Перми притворилась клиенткой «мужа на час», чтобы найти должника

Как рассказывает ГУФССП Пермского края, исполнительное производство было возбуждено в отношении 43-летнего пермяка, который долгое время не платил алименты своему сыну. К 2024 году ребёнку исполнилось 17 лет. На этот момент долг мужчины превысил сумму в 1,4 миллиона рублей. Судебные приставы, которые проводили работу с должником, не могли отыскать пермяка и выйти на связь с ним. Найти должника удалось через социальную сеть «ВКонтакте». На своей странице житель Перми указал, что занимается ремонтом техники и предоставляет услуги «мужа на час». Чтобы устроить встречу с мужчиной и задержать его, пристав позвонила и представилась клиенткой.