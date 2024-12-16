Пристав в Перми притворилась клиенткой «мужа на час», чтобы найти должника

Пристав ФССП притворилась клиенткой «мужа на час», чтобы задержать должника в Перми, сообщает пресс-служба ведомства.
Как рассказывает ГУФССП Пермского края, исполнительное производство было возбуждено в отношении 43-летнего пермяка, который долгое время не платил алименты своему сыну. К 2024 году ребёнку исполнилось 17 лет. На этот момент долг мужчины превысил сумму в 1,4 миллиона рублей. Судебные приставы, которые проводили работу с должником, не могли отыскать пермяка и выйти на связь с ним. Найти должника удалось через социальную сеть «ВКонтакте». На своей странице житель Перми указал, что занимается ремонтом техники и предоставляет услуги «мужа на час». Чтобы устроить встречу с мужчиной и задержать его, пристав позвонила и представилась клиенткой.
«Сотрудница позвонила должнику по указанному рабочему номеру и притворилась заказчицей. Детали работы было решено обговорить при личной встрече. Приехавшего по адресу в оговорённые часы мужчину встретили и задержали судебные приставы», — рассказывает ГУФССП региона.
Когда пермяк приехал, сотрудники ведомства встретили его и составили протокол по статье КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». После этого мужчину привезли в суд, где его признали виновным. Пермяку назначили 50 часов общественных работ.