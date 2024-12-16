Крупное издательство России выпустило две книги писательницы из Хабаровска

Одно из крупных издательств России выпустило две книги хоррор-писательницы из Хабаровска. В книжном магазине прошла презентация историй Юлии Михалевой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На Юлию вышло издательство «АСТ» и заключило с ней контракт. Тираж книг составил четыре тысячи экземпляров.
«Над каждой книгой я работала около трех-четырех месяцев, оба романа дались довольно легко, — рассказывает Юлия Михалева. — Вообще пишу с детства, но серьезно занялась прозой около 10 лет назад. За это время написала девять книг. Однако публиковаться при поддержке крупного издательства приходится впервые. Это совершенно новый опыт. Издатель берет на себя все: разработку обложки, верстку, корректуру, редактуру и привлечение всех специалистов».
На презентацию пришли не только любители книг, но и коллеги Юлии. Они поговорили о секретах мастерства, поисках вдохновения и работе с издательством.
Произведения Юлии Михалевой теперь есть во всех книжных страны, причем и в аудио-формате.