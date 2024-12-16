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Крупное издательство России выпустило две книги писательницы из Хабаровска

Презентация прошла в книжном магазине.

Источник: Комсомольская правда

Одно из крупных издательств России выпустило две книги хоррор-писательницы из Хабаровска. В книжном магазине прошла презентация историй Юлии Михалевой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На Юлию вышло издательство «АСТ» и заключило с ней контракт. Тираж книг составил четыре тысячи экземпляров.

«Над каждой книгой я работала около трех-четырех месяцев, оба романа дались довольно легко, — рассказывает Юлия Михалева. — Вообще пишу с детства, но серьезно занялась прозой около 10 лет назад. За это время написала девять книг. Однако публиковаться при поддержке крупного издательства приходится впервые. Это совершенно новый опыт. Издатель берет на себя все: разработку обложки, верстку, корректуру, редактуру и привлечение всех специалистов».

На презентацию пришли не только любители книг, но и коллеги Юлии. Они поговорили о секретах мастерства, поисках вдохновения и работе с издательством.

Произведения Юлии Михалевой теперь есть во всех книжных страны, причем и в аудио-формате.

литература