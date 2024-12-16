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Зима встретится с весной в Петербурге: подробный прогноз на неделю

Наступившая неделя в Петербурге будет характеризоваться вторжениями двух циклонов, которые разделит мощная волна арктического холода. И если началась неделя небольшими морозцами, то в её середине температура опустится «в январь», а к исходу четверга отправится «в март». Об этом 16 декабря рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сейчас в Олбани: 2 м/с 93% 767 мм рт. ст. -2°
Источник: Фонтанка.ру

Сегодня, в понедельник, облачно, снег, местами переходящий в мокрый снег, в отдельных районах возможны гололёды и ледяные дожди, на дорогах и тротуарах гололедица. Днём −1…-3 °С. Ветер юго-восточный, с переходом во второй половине дня на северо-западный, 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет активно падать и составит 732 мм рт. ст., что существенно, на 27−29 единиц, ниже нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти.

Во вторник: облачно, небольшой снег. Ночью −3…-5 °С, днём −2…-4 °С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью −10…-12 °С, днём −8…-10 °С. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг облачно, ночью с прояснениями, днем снег, переходящий в мокрый снег и в дожди, местами гололёды и ледяные дожди. Ночью −13…-15 °С, днём +2…+4 °С. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В пятницу облачно, временами дожди с мокрым снегом. Ночью +1…+3 °С, днём +1…+3 °С. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

По предварительному прогнозу, суббота начнётся небольшим понижением температуры, осадками в смешанной фазе и гололедицей, днем ожидается 0…+2 °С.