Зима встретится с весной в Петербурге: подробный прогноз на неделю

Сегодня, в понедельник, облачно, снег, местами переходящий в мокрый снег, в отдельных районах возможны гололёды и ледяные дожди, на дорогах и тротуарах гололедица. Днём −1…-3 °С. Ветер юго-восточный, с переходом во второй половине дня на северо-западный, 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет активно падать и составит 732 мм рт. ст., что существенно, на 27−29 единиц, ниже нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти.
Во вторник: облачно, небольшой снег. Ночью −3…-5 °С, днём −2…-4 °С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.
В среду облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью −10…-12 °С, днём −8…-10 °С. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.
В четверг облачно, ночью с прояснениями, днем снег, переходящий в мокрый снег и в дожди, местами гололёды и ледяные дожди. Ночью −13…-15 °С, днём +2…+4 °С. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.
В пятницу облачно, временами дожди с мокрым снегом. Ночью +1…+3 °С, днём +1…+3 °С. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.
По предварительному прогнозу, суббота начнётся небольшим понижением температуры, осадками в смешанной фазе и гололедицей, днем ожидается 0…+2 °С.