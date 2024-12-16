Зима встретится с весной в Петербурге: подробный прогноз на неделю

Сегодня, в понедельник, облачно, снег, местами переходящий в мокрый снег, в отдельных районах возможны гололёды и ледяные дожди, на дорогах и тротуарах гололедица. Днём −1…-3 °С. Ветер юго-восточный, с переходом во второй половине дня на северо-западный, 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет активно падать и составит 732 мм рт. ст., что существенно, на 27−29 единиц, ниже нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти.