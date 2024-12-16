Власти Владивостока вновь хотят оптимизировать транспортные потоки

Попытки оптимизировать транспортную систему Владивостока предпринимались и ранее. В 2018 году специалисты ДВФУ создали математическую модель, а в 2019 году мэр Олег Гуменюк утвердил программу развития транспортной инфраструктуры за 80 млн рублей. Последние масштабные изменения маршрутной сети произошли в 2019—2020 годах, но они привели к снижению числа автобусов на линиях, переполненности транспорта и массовым жалобам. Часть изменений впоследствии отменили благодаря обращениям горожан.