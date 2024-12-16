Власти Владивостока вновь хотят оптимизировать транспортные потоки

Во Владивостоке власти опять намерены заняться оптимизацией транспортных потоков. Как сообщили «Новости Владивостока на VL.ru», в городе планируют провести исследование пассажирских перевозок и разработать перспективную схему транспортной инфраструктуры.
Идею создания новой модели озвучил ещё в ноябре вице-мэр Владивостока Максим Акульшин. Он отметил, что результаты этой программы помогут определить количество маршрутов, виды транспорта, новые направления и другие ключевые параметры транспортной системы.
Программа должна стать полноценным научным исследованием. В её рамках должны быть разработаны математическая модель транспортного каркаса, новые маршруты и планы по оптимизации существующих линий с перспективой до 2030−2035 годов. На реализацию проекта изначально закладывали около 20 млн рублей, однако подрядчик согласился выполнить работу за 8,9 млн рублей.
Исполнителем проекта стала компания «Транснет», дочернее подразделение АО «Космос», известное разработкой систем «Безопасный город», «Умный город» и интеллектуальных транспортных решений. Завершить научно-исследовательскую работу планируют до конца апреля 2025 года, а утвердить её рассчитывают ближе к лету того же года.
Попытки оптимизировать транспортную систему Владивостока предпринимались и ранее. В 2018 году специалисты ДВФУ создали математическую модель, а в 2019 году мэр Олег Гуменюк утвердил программу развития транспортной инфраструктуры за 80 млн рублей. Последние масштабные изменения маршрутной сети произошли в 2019—2020 годах, но они привели к снижению числа автобусов на линиях, переполненности транспорта и массовым жалобам. Часть изменений впоследствии отменили благодаря обращениям горожан.
В 2023 году количество автобусов на маршрутах продолжало сокращаться. Перевозчики объясняют это нехваткой кадров, ростом цен на топливо и запчасти.