Ситуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехника

«На дежурстве за минувшие сутки находились 33 единицы техники. Всего было обработано 498 км дорог. Проводился постоянный мониторинг опасных участков. При обнаружении скользкости была проведена превентивная обработка дорог», — сообщили в «Крымавтодоре».
По информации предприятия, на Ангарском перевале на данный момент температура воздуха −2 градуса, на «Шапке партизан» −1, без осадков.
«Покрытие местами влажное. Была проведена обработка опасных участков, в том числе 147-й км и по 165-й. На дежурстве техника остается. Происшествий не было», — уточнили в «Крымавтодоре».
Аналогичная ситуация в районе Грушевского перевала, где на данный момент температура +1. Покрытие также влажное, без садков. На дежурстве находятся две единицы техники.
По данным крымского гидрометцентра, в понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. Скорость ветра местами будет достигать 22 м/с. Температура воздуха ночью −2…+3, в горах −3…-5, днем +4…+9, в горах 0…+3.