В Калининграде ещё одно дерево упало на дорогу и заставило общественный транспорт менять маршрут

«В связи с падением дерева на проезжую часть на ул. Калининградская (ориентир — пересечение с ул. Куликовская) заблокировано движение автобусов маршрута № 29 в обоих направлениях. Автобусы данного маршрута временно следуют по ул. Мелиоративная, ул. Калининградская и далее согласно действующей схеме движения. Исключено движение по участку ул. Калининградская и ул. Мелиоративная», — говорится в сообщении.