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В Калининграде ещё одно дерево упало на дорогу и заставило общественный транспорт менять маршрут

Речь об автобусах № 29.

Сейчас в Олбани: -1° 2 м/с 93% 767 мм рт. ст. -2°

В Калининграде ещё одно дерево упало на дорогу и заставило общественный транспорт менять маршрут. Об этом сообщается в телеграм-канале Центра организации движения и пассажирских перевозок в понедельник, 16 декабря.

«В связи с падением дерева на проезжую часть на ул. Калининградская (ориентир — пересечение с ул. Куликовская) заблокировано движение автобусов маршрута № 29 в обоих направлениях. Автобусы данного маршрута временно следуют по ул. Мелиоративная, ул. Калининградская и далее согласно действующей схеме движения. Исключено движение по участку ул. Калининградская и ул. Мелиоративная», — говорится в сообщении.