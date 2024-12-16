Субтропики, горы и заполярье. Куда уехать из Башкирии в зимние каникулы

Популярные туры по Адыгее обойдутся в 35−50 тыс. руб., снегоходное путешествие по Карелии с подлёдной рыбалкой — в 48 тыс. руб. Желающим провести новогодние арктические каникулы под северным сиянием придётся выложить от 76 до 100 тыс. руб., в новогоднем Владивостоке — от 37 (обзорный) до 62 тыс. руб. (гастротур). Все поездки рассчитаны на 4−5 дней. Неделя сибирских каникул обойдётся в 95 тыс. руб., новогодняя SPA-перезагрузка на Северном Кавказе — 87 тыс. руб. Не сбавляют популярности зимние туры на Северный Кавказ. Так, обзорный тур по Дагестану встанет в 36 тыс. руб., новый год в Осетии или в Пятигорске (с видом на Эльбрус) — 52−75 тыс. руб., каникулы в Хакассии — 88 тыс. руб. За пять дней отдыха на Байкале придётся выложить от 55 до 120 тыс. в зависимости от условий и набора активностей.