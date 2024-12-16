Субтропики, горы и заполярье. Куда уехать из Башкирии в зимние каникулы

Несмотря на заметное подорожание всего и вся, в том числе турпоездок, поток на популярные направления неуклонно растёт. Зимние каникулы — подходящее время, чтобы отправиться к южным морям, активно отдохнуть или посмотреть новые для себя места.
К Красному морю.
Закрытие европейских направлений авиаперевозчики компенсируют расширением полётных программ на курорты Юго-восточной Азии и арабского востока. Именно такими направлениями пополнилось зимнее расписание уфимского аэропорта, причём на рынке авиаперевозок работают как российские, так и зарубежные компании. Так, с 5 декабря египетский Air Cairo дважды в неделю выполняет чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх. Прямые рейсы на популярный египетский курорт уже выполняют «Россия», AZUR Air, Almasria Airlines и «Уральские авиалинии». В период новогодних праздников Air Arabia вводит дополнительно до 7 рейсов в неделю в Шарджу. С 11 ноября авиакомпания AZUR Air начала полёты в Пхукет (каждые 10−11 дней), с 15 ноября — в Паттайю (дважды в месяц). С 17 января 2025 г. чартерные рейсы Уфа-Пхукет начнёт выполнять Red Wings.
Всего на сегодня из Уфы можно напрямую вылетить в Стамбул, Анталью, Хургаду (Египет), Пхукет и Паттайю (Таиланд), Дубай, Шарджу и Шарм-Эль-Шейх (ОАЭ).
Также в расписании уфимского аэропорта — регулярные рейсы в столицы республик бывшего СССР: Минск, Тбилиси, Душанбе, Баку, Ташкент, Ереван, а также в Самарканд, Наманган и Худжант (Таджикистан). Регулярность — от одного до четырёх рейсов в неделю.
Среди российских направлений в топе-3 самых востребованных в новогодние каникулы — по-прежнему обе столицы, а также курорты Краснодарского края и Северного Кавказа. Только в Москву отправляется 12 рейсов ежедневно, в Санкт-Петербург — 36 прямых регулярных рейсов в неделю, 14 в неделю — в Адлер, 9 рейсов — в Минеральные Воды. В популярный у россиян Калининград вылеты дважды в неделю. Регулярные рейсы выполняются также в областные центры — Астрахань, Саратов, Красноярск, Омск.
Под стук колёс.
В Службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги сообщили, что в период новогодних каникул назначено 2 дополнительных поезда дальнего следования на наиболее востребованном направлении: в Москву двумя маршрутами (через Ульяновск и через Самару). С 24 декабря по 12 января они сделают 16 рейсов. Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров из Уфы станут 28 декабря, 6, 7 и
В поездах созданы условия для маломобильных пассажиров, есть мужские/женские купе, возможность перевозки домашних животных.
На самый край земли.
Наряду с традиционными экскурсионными поездками и пляжным отдыхом популярность у россиян, в том числе жителей Башкирии набирают активные туры — с конными прогулками, снегоходными катаниями, подлёдной рыбалкой
Популярные туры по Адыгее обойдутся в 35−50 тыс. руб., снегоходное путешествие по Карелии с подлёдной рыбалкой — в 48 тыс. руб. Желающим провести новогодние арктические каникулы под северным сиянием придётся выложить от 76 до 100 тыс. руб., в новогоднем Владивостоке — от 37 (обзорный) до 62 тыс. руб. (гастротур). Все поездки рассчитаны на 4−5 дней. Неделя сибирских каникул обойдётся в 95 тыс. руб., новогодняя SPA-перезагрузка на Северном Кавказе — 87 тыс. руб. Не сбавляют популярности зимние туры на Северный Кавказ. Так, обзорный тур по Дагестану встанет в 36 тыс. руб., новый год в Осетии или в Пятигорске (с видом на Эльбрус) — 52−75 тыс. руб., каникулы в Хакассии — 88 тыс. руб. За пять дней отдыха на Байкале придётся выложить от 55 до 120 тыс. в зависимости от условий и набора активностей.
Рекорды бьют новогодние туры в Заполярье, на Кольский полуостров, к снежным Хибинам и в преддверие Арктики — здесь цены колеблятся от 100 до 200 тыс. руб. Те же, кому зима кажется недостаточно морозной, могут отправиться на полюс холода, в автотур «Колыма»: Якутск-Оймякон-Магадан за 205 тыс. руб.
Стоит отметить, что в стоимость туров не включены авиа- и железнодорожные билеты до места старта путешествия (их надо приобретать самостоятельно).