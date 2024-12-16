В 2025 году Любинский проспект в Омске по выходным сделают пешеходным

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время церемонии награждения в Москве рассказал, что в Омске в 2026 году Любинский проспект откроют для пешеходов.
С лета 2025 года Любинский проспект на выходных будут полностью перекрывать для машин. В рамках новой инициативы на Любинском проспекте будут организованы уличные представления театров.
«Раз мы решили сделать Любинский проспект по выходным дням пешеходным, то летом следующего года наши театры покажут там свои уличные представления», — заявил он.
Напомним, что Омск получил титул культурной столицы России 2026 года. Награду на церемонии вручения в Москве получил глава Омской области Виталий Хоценко. Он пригласил всех в гости в Омск. Губернатор подчеркнул, что Омск готов удивлять не только мероприятиями в сфере культуры, но и чудесами гастрономии.