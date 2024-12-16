В 2025 году Любинский проспект в Омске по выходным сделают пешеходным

Напомним, что Омск получил титул культурной столицы России 2026 года. Награду на церемонии вручения в Москве получил глава Омской области Виталий Хоценко. Он пригласил всех в гости в Омск. Губернатор подчеркнул, что Омск готов удивлять не только мероприятиями в сфере культуры, но и чудесами гастрономии.