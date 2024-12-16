«Роботех» из Перми поставил план на ближайшую «пятилетку»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил инжиниринговую компанию «Роботех». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Компания производит роботов-манипуляторов, которые способны поднимать грузы весом от 5 до 1000 килограммов. Кроме того, «Роботех» специализируется на изготовлении промышленных 3D-принтерах.
«Мощность производства на первом этапе составит 500 роботов в год, а к 2030 году увеличится до 5000», — заявили представители компании.
Напомним, в 2023 году Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края присвоил статус «приоритетного» инвестиционному проекту «Роботеха» по созданию в Перми серийного производства вышеупомянутого оборудования.