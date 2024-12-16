Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Роботех» из Перми поставил план на ближайшую «пятилетку»

Мощность производства к 2030 году планируют увеличить до 5000 роботов в год.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил инжиниринговую компанию «Роботех». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Компания производит роботов-манипуляторов, которые способны поднимать грузы весом от 5 до 1000 килограммов. Кроме того, «Роботех» специализируется на изготовлении промышленных 3D-принтерах.

«Мощность производства на первом этапе составит 500 роботов в год, а к 2030 году увеличится до 5000», — заявили представители компании.

Напомним, в 2023 году Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края присвоил статус «приоритетного» инвестиционному проекту «Роботеха» по созданию в Перми серийного производства вышеупомянутого оборудования.

образование