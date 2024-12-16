Глава администрации Ростова прокомментировал ситуацию с домом на Чехова

На Чехова в Ростове-на-Дону детально обследуют пятиэтажку после инцидента, произошедшего вечером 15 декабря. Ситуацию прокомментировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Проведем детальное обследование пятиэтажки. На доме будут установлены маячки для оценки динамики трещин, данные будут заноситься в журнал наблюдений. Ситуацию держу на контроле, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Сейчас, по словам сити-менеджера, «системы жизнеобеспечения дома функционируют в штатном режиме», и все жильцы вернулись в свои квартиры.
Напомним, вчера, около 17:42 вечера, жители многоквартирного дома на Чехова, 94 В вызвали экстренные службы и вышли на улицу. После этого на место сразу же прибыли представители власти и городского управления по делам ГО и ЧС.
Пока люди грелись в специально подъехавшем автобусе, специалисты выяснили, что между вторым и третьим подъездами отслоилась штукатурка, и в деформационном шве образовалась трещина. Добавим, речь идет о неаварийном доме 1977 года постройки.