Жители Центрального района Воронежа остались без тепла

Из-за крупной аварии на сетях часть жителей Центрального района Воронежа осталась без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Квадры» в понедельник, 16 декабря.
Коммунальную аварию, которая произошла утром в воскресенье, 15 декабря, устранили еще в 5:55 понедельника, 16 декабря. Однако запуск системы теплоснабжения отложили из-за новых проблем. После включения теплотрассы потребовались дополнительные работы, осложняющиеся ограниченностью пространства и большим количеством проходящих рядом коммуникаций.
Напомним, что порыв произошел на теплотрассе диаметром 300 мм на улице 25 Октября в Воронеже, где сотрудники ресурсоснабжающей организации уже заменили 2,5 м поврежденного трубопровода.
«В настоящее время возобновляются земляные работы. Мы делаем все возможное, чтобы устранить повреждение на сетях как можно быстрее, — уточнили представители “Квадры”.