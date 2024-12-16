Жители Центрального района Воронежа остались без тепла

Коммунальную аварию, которая произошла утром в воскресенье, 15 декабря, устранили еще в 5:55 понедельника, 16 декабря. Однако запуск системы теплоснабжения отложили из-за новых проблем. После включения теплотрассы потребовались дополнительные работы, осложняющиеся ограниченностью пространства и большим количеством проходящих рядом коммуникаций.