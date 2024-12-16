Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи со смертью Тамары Колбасиной

Тамара Колбасина прожила непростую жизнь. Еще ребенком ей пришлось испытать все тяготы военного времени. После войны, как многие другие ее сверстники, молоденькая Тамара принимала участие в восстановлении родного города, практически стертого фашистами с лица земли. Но настоящим призванием Тамары Васильевны стала педагогика — долгие годы она преподавала экономику в разных образовательных учреждениях.