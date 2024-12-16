Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи со смертью Тамары Колбасиной

Губернатор Андрей Бочаров выразил искренние соболезнования родным и близким Тамары Васильевны, отметив ее большой вклад в сохранение исторической памяти, защиту исторической справедливости, воспитание подрастающего поколения жителей.
Тамара Колбасина прожила непростую жизнь. Еще ребенком ей пришлось испытать все тяготы военного времени. После войны, как многие другие ее сверстники, молоденькая Тамара принимала участие в восстановлении родного города, практически стертого фашистами с лица земли. Но настоящим призванием Тамары Васильевны стала педагогика — долгие годы она преподавала экономику в разных образовательных учреждениях.
Но и выйдя на пенсию, волгоградка активно занималась общественной работой в составе ассоциации «Дети военного Сталинграда», городского Совета ветеранов, в военкомате. Как сообщает пресс-служба администрации области, вместе с коллективом единомышленников Тамара Колбасина поднимала военные архивы, и документы, найденные ими, послужили основой для Волгоградской областной Книги памяти. В 2023 году по предложению Андрея Бочарова Тамара Колбасина удостоена высшей награды региона — звания «Почетный гражданин Волгоградской области».