Джастин Фоли из Killswitch Engage назвал любимую песню из грядущего альбома

Барабанщик металкор-бэнда выделил эту песню среди остальных композиций из предстоящего лонгплея This Consequence, сказав, что она «получилась великолепной».
Музыкант также отметил трек The Fall Of Us. По его мнению, он является хорошим примером того, как группа «выходит за рамки». В список любимых песен Фоли из будущего альбома также вошла композиция Broken Glass, которая, как заявил музыкант, отличается от того, что коллектив делал раньше. Об этом барабанщик рассказал в интервью для YouTube-канала This Day In Metal.
Выход девятого альбома Killswitch Engage «This Consequence» намечен на 21 февраля 2025 года.
Из других новостей металкора: группа Shadows Fall выпустила первую с 2012-го песню In The Grey.