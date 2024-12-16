Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джастин Фоли из Killswitch Engage назвал любимую песню из грядущего альбома

Барабанщик металкор-бэнда выделил эту песню среди остальных композиций из предстоящего лонгплея This Consequence, сказав, что она «получилась великолепной».

Источник: Звук

Барабанщик металкор-бэнда выделил эту песню среди остальных композиций из предстоящего лонгплея This Consequence, сказав, что она «получилась великолепной».

Музыкант также отметил трек The Fall Of Us. По его мнению, он является хорошим примером того, как группа «выходит за рамки». В список любимых песен Фоли из будущего альбома также вошла композиция Broken Glass, которая, как заявил музыкант, отличается от того, что коллектив делал раньше. Об этом барабанщик рассказал в интервью для YouTube-канала This Day In Metal.

Выход девятого альбома Killswitch Engage «This Consequence» намечен на 21 февраля 2025 года.

Из других новостей металкора: группа Shadows Fall выпустила первую с 2012-го песню In The Grey.