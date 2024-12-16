На участках трассы Р-254 под Копейском и в Мишкино ограничат движение

В Челябинской и Курганской областях 18 и 19 декабря на участках трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск ограничат движение. Там будут устанавливать модульные пешеходные переходы. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
В Челябинской области ограничение 18 декабря введут на 27−26 километре в районе Копейского городского округа. Оно будет длится 40 минут, с 22:00 до 22:40.
А в Курганской области транспорт не сможет проехать 19 декабря с 04:00 до 04:40 на 159 и 823 километре в Мишкинском муниципальном районе.
На месте работ будут дежурить экипажи Госавтоинспекции регионов.
«Работы проводятся в рамках капитального ремонта федеральной трассы “Иртыш” на участках км 12 — км 37 и км 151 — км 202 на территории Челябинской и Курганской областей», — сообщили в управлении.
Узнать о дорожной обстановке можно по телефону можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8351266−65−63.