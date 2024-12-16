На участках трассы Р-254 под Копейском и в Мишкино ограничат движение

В Челябинской и Курганской областях 18 и 19 декабря на участках трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск ограничат движение. Там будут устанавливать модульные пешеходные переходы. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».