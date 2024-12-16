Дом арестованного экс-мэра Сочи начал принимать первых постояльцев

Особняк четы Копайгородских перешел во владение фонда в июле, рассказала РИА Новости адвокат защиты. Жилой загородный дом с собственной оранжереей и большой дворовой территорией, огороженной высоким забором, начали использовать с августа месяца. Сейчас там проживают семьи из новых регионов России, дети-инвалиды, а также те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.
«Да, действительно, нам Янина Николаевна (Копайгородская — ред.) подарила дом. Это у нас было еще до начала всех событий, которые сейчас вокруг этого дома происходят, мы безмерно ей за это благодарны. Мы не обсуждаем мотивы, какие-то сегодняшние ситуации, которые есть. На сегодняшний день данный дом мы эксплуатируем», — рассказал Мельников.
Он объяснил, что фонду передали только здание, которое необходимо дооборудовать для проживания семей.
В двухэтажном особняке, разделенном на две части, десятки комнат: детские, несколько ванных, каминный зал, кабинет, где некогда работал Алексей Копайгородский, а также детская площадка и зоны с экзотическими растениями. Некоторые комнаты уже обустроили для приема семей на реабилитацию, однако, отмечает Мельников, впереди предстоит большая работа — уже сегодня фонду необходима дополнительная мебель, в том числе стиральная машина.
При этом одна часть дома, где непосредственно проживали супруги Копайгородские, не оборудована — от былых постояльцев там остались только пустые комнаты с панорамными витражами. «Ждем дальше решения по этому дому, просто он в рамках этих всех судебных мероприятий… У нас просто на данный момент, на данный объект недвижимости наложены аресты», — объяснил Мельников, добавив, что после завершения судебных споров дом планируется использовать для основной деятельности фонда столько, сколько это будет возможно.
Фонд «Мир детства» — автономная некоммерческая организация, которая помогает детям Донбасса, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Филиал фонда располагается в Донецке.
Алексея Копайгородского столичный суд заключил под стражу 25 сентября. Он отвергает предъявленное ему обвинение. Бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.