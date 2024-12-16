Дом арестованного экс-мэра Сочи начал принимать первых постояльцев

При этом одна часть дома, где непосредственно проживали супруги Копайгородские, не оборудована — от былых постояльцев там остались только пустые комнаты с панорамными витражами. «Ждем дальше решения по этому дому, просто он в рамках этих всех судебных мероприятий… У нас просто на данный момент, на данный объект недвижимости наложены аресты», — объяснил Мельников, добавив, что после завершения судебных споров дом планируется использовать для основной деятельности фонда столько, сколько это будет возможно.