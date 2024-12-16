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Названы лучшие креативные проекты в Калининградской области

Победителей региональной премии «Анклав» назвали 14 декабря.

Источник: Правительство Калининградской области

В Калининграде вручили региональную премию креативных индустрий «Анклав», отметив лучшие проекты этого года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В номинации «Главный экспонат» (изобразительное искусство, музеи, галереи) лучшей стала выставка «Сотворение», в арт-пространстве «Понарт». Сам культурный квартал «ПонАрт» отмечен как лучший в архитектурной номинации «Третье место».

Гастрономический проект «Вкусы Виштынецкой возвышенности» отмечен в номинации «Промокейс» (реклама и маркетинг), а газета «Любовь» отмечена в категории «Слово креатора».

Фильм «Семейное» — лучший в номинации «Кадры решают», световая инсталляция «Разбитое Сердце» — победила в номинации цифровых решений «Виртуальная реальность», а фестиваль Kaliningrad Street Food стал лучшей «Местной кухней».

Приз «Место действия» получил уличный спектакль «НЕ КАНТовать».

Стеклодувная мастерская Repin Glass отмечена в номинации «Модный цех». Международный фестиваль звукового искусства Sound Around Kaliningrad 2024 — в музыкальной номинации «Звук вокруг».

Призом зрительских симпатий отмечен литературный клуб «Поэты 39».

В планах у организаторов — открыть доступ к базе креативных проектов-участников премии.