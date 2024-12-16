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Белорусский эндокринолог назвала два важных фактора ремиссии сахарного диабета

Белорусский эндокринолог сказал о двух обязательных факторах для ремиссии сахарного диабета.

Источник: Комсомольская правда

О двух обязательных факторах для ремиссии сахарного диабета порталу 24health.by рассказала профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета Алла Шепелькевич.

По словам эндокринолога, шансы достигнуть ремиссии выше в случае, если сахарный диабет 2 типа находится на ранней стадии и человек сбрасывает более 10 килограммов лишнего веса.

Под ремиссией сахарного диабета понимают возвращение уровня гликированного гемоглобина к значению менее 6,5% в течение минимум 3 месяцев без приема сахароснижающих лекарств.

Ремиссия для больных сахарным диабетом это хороший вариант, но это не избавление от болезни навсегда. Полностью излечиться от сахарного диабета к сожалению нельзя.

«Под “ремиссией” подразумевается устойчивое метаболическое улучшение у людей с сахарным диабетом 2 типа. Однако это указывает лишь на нормализацию гликемии. Подчеркну, заболевание никуда не исчезает, как и инсулинорезистентность и нарушение функции в-клеток поджелудочной железы», — подчеркнула Алла Шепелевич.

Кстати, три главных фактора риска предиабета, когда уровень сахара выше нормы, но сахарный диабет еще не диагностирован — это возраст после 45 лет при отягощенной наследственности, избыточная масса тела, особенно в области живота, и низкая физическая активность (подробности здесь).

В Беларуси за последние 20 лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось в три раза, их более 350 тысяч, и подавляющее большинство из них болеет диабетом второго типа. Белорусские врачи рассказали правду о сахарном диабете и его лечении: опасный жир, неявные симптомы, шкала Findrisk, вес, при котором на 86% ниже риск заболеть (здесь все подробности).