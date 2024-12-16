Число заболевших ОРВИ растет в Воронежской области

В Воронежской области вновь зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. Всего за неделю со 2 по 8 декабря за медицинской помощью обратились 10 090 пациентов. Среди них — около 4,6 тыс. детей младше 14 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в воскресенье, 15 декабря.