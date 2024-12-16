Число заболевших ОРВИ растет в Воронежской области

В Воронежской области вновь зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. Всего за неделю со 2 по 8 декабря за медицинской помощью обратились 10 090 пациентов. Среди них — около 4,6 тыс. детей младше 14 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в воскресенье, 15 декабря.
Ранее сообщалось, что с 25 ноября по 1 декабря за медицинской помощью к врачам обратились 10 062 пациента. Тогда ОРВИ заболели около 4,3 тыс. детей.
Санитарные врачи напомнили, что в области продолжается прививочная кампания против гриппа. Прививку сделали уже более 1 млн 111 тыс. человек.
При этом в Воронежской области перестала снижаться заболеваемость COVID-19. РИА «Воронеж» писало, что за неделю со 2 по 8 декабря в воронежский Центр гигиены и эпидемиологии поступило 296 экстренных извещений о случаях заражения COVID-19.