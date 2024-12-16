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Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области на 17 декабря

Штормовое предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений объявлено в Челябинской области на 17 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: 2 м/с 93% 767 мм рт. ст. -2°

«Ночью и днем во вторник ожидаются снег, ночью на крайнем западе — сильный, в большинстве районов метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами — сильная», — говорится в комментарии синоптиков.

На этой неделе входящие с Атлантики циклоны сосредоточатся на Европейской территории России. За Уралом их влияние проявится слабее: осадки будут частыми, но большой интенсивности не достигнут. Юго-западные ветры обеспечат на Урале повышенный, в сравнении с нормой, фон температуры, говорят в УУГМС.

Во вторник будет облачная погода, пройдет небольшой, местами — умеренный снег, ночью на крайнем западе — сильный, в большинстве районов метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката, кое-где — сильная. Ветер южный 8−13 м/с, порывы до 18 м/с, локально до 22 м/с. Температура воздуха 17-го числа ночью минус5−10, днем — 2−7 ниже нуля.