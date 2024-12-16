Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области на 17 декабря

На этой неделе входящие с Атлантики циклоны сосредоточатся на Европейской территории России. За Уралом их влияние проявится слабее: осадки будут частыми, но большой интенсивности не достигнут. Юго-западные ветры обеспечат на Урале повышенный, в сравнении с нормой, фон температуры, говорят в УУГМС.