Главное за неделю: выход Билли Айлиш из кризиса, рекорд Тейлор Свифт и GAYAZOV$ BROTHER$ в стратосфере

В преддверии Нового года в мире музыки уже начали случаться чудеса. Одним артистам удалось побороть свой творческий кризис, другим — установить новые рекорды, а кто-то буквально запустил свою пластинку в стратосферу. Об этих и других ярких событиях прошедшей недели в музиндустрии читайте в свежем выпуске нашего дайджеста.
Новости недели.
Билли Айлиш работает над новой музыкой после творческого кризиса.
Певица Билли Айлиш порадовала поклонников, рассказав о возвращении в студию для работы с братом Финнеасом. В недавнем интервью артистка призналась, что у неё был творческий кризис. Подробнее о том, что пережила Билли, читайте здесь.
Тур Тейлор Свифт собрал рекордные 2 миллиарда долларов.
Jeremy Smith/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com.
Тейлор Свифт на MTV Video Music Awards, 11 сентября 2024 года.
Стартовавший весной 2023-го тур поп-иконы Тейлор Свифт The Eras Tour заполучил звание самого прибыльного в истории. 149 концертов, 21 месяц в дороге и, как итог, 2 077 618 725 долларов. Больше деталей впечатляющего рекорда собрали для вас тут.
Эд Ширан возвращается в «большую поп-музыку».
IMAGO/Carlos Elias Junior/www.globallookpress.com.
Эд Ширан на ROCK IN RIO, 20 сентября 2024 года.
Британский певец Эд Ширан готов вернуться в «большую поп-музыку» с новой пластинкой. Дата релиза пока что неизвестна, однако артист приоткрыл завесу тайны и поделился парой интересных деталей грядущего проекта.
GAYAZOV$ BROTHER$ запустили свой альбом «Тяжёлый люкс» в стратосферу.
Страница GAYAZOV$ BROTHER$ в VK.
GAYAZOV$ BROTHER$.
Поп-дуэт GAYAZOV$ BROTHER$ отправил свою пластинку «Тяжёлый люкс» (2024) в путешествие на орбиту. Таким образом артисты решили попрощаться с этим альбомом после выхода свежего полноформатника «Ночная жизнь» 6 декабря. О том, как была осуществлена смелая задумка, читайте в нашем материале.
Хибла Герзмава станет наставником шоу «Голос».
Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Хибла Герзмава на церемонии награждения победителей конкурса «Мы твердо верим в героев спорта», 19 ноября 2024 года.
Оперная певица Хибла Герзмава присоединится к жюри шоу «Голос» (2012-…). Говоря о своей новой роли, артистка отметила, что планирует помогать участникам «воспитывать» свои голоса, развивать их гибкость и учиться слушать себя. Кто еще войдет в состав наставников 13-го сезона одного из популярнейших музыкальных проектов на российском ТВ? Ответ на этот вопрос вас ждет здесь.
Релиз недели.
FEDUK — Хлопья летят наверх (версии).
Страница FEDUK в VK.
FEDUK.
В 2018-м Федук выпустил концентрат зимней романтики в виде сингла «Хлопья летят наверх», и с тех пор он успел поселиться во множестве тематических плейлистов русскоязычных слушателей. Сам музыкант не забывает об одном из своих самых успешных треков, привлекая к нему внимание в предпраздничную пору.
На этот раз Федук представил три версии своего хита: балладную с «Моей Мишель» и Бастой, приджазованную с рождественского джема на STUDIO 21 и расслабленный электронный ремикс от Cream Soda. Получилось довольно крепкое комбо для ловли мечтательно-праздничного настроения среди предновогодней суеты и горящих дедлайнов.
Материал недели.
Как «Щелкунчик» Чайковского стал классикой рождественского сезона.
Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com.
Рождественское представление «Щелкунчика» в Сантьяго.
В преддверии Нового года вспомнили непростую историю одного из самых востребованных балетов в мире. О муках Чайковского в процессе создания «Щелкунчика» и превращении постановки в один из символов рождественских праздников читайте в нашем материале.
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