Главное за неделю: выход Билли Айлиш из кризиса, рекорд Тейлор Свифт и GAYAZOV$ BROTHER$ в стратосфере

Оперная певица Хибла Герзмава присоединится к жюри шоу «Голос» (2012-…). Говоря о своей новой роли, артистка отметила, что планирует помогать участникам «воспитывать» свои голоса, развивать их гибкость и учиться слушать себя. Кто еще войдет в состав наставников 13-го сезона одного из популярнейших музыкальных проектов на российском ТВ? Ответ на этот вопрос вас ждет здесь.