Шесть человек заболели гриппом в Иркутской области за неделю

В Иркутской области с 9 по 15 декабря шесть человек заболели гриппом. Помимо этого ОРВИ подтвердилось у 18 289 человек, среди них 10 937 — дети. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре по Иркутской области.
Если сравнивать с показателями, которые опубликовали неделей ранее, то количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями снизилось, а вот гриппом — наоборот увеличилось (со 2 по 8 декабря 19 043 — ОРВИ, два — грипп). Важно, что показатель заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 33,4%.
— Также выявлено 792 новых случая COVID-19. С начала пандемии всего в регионе подтверждено 403 879 случаев, — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что в Приангарье завершается масштабная вакцинация против гриппа, которая стартовала в сентябре 2024. К середине декабря привились более 1,2 миллиона жителей региона, в том числе порядка 400 тысяч детей.
Врачи рекомендуют соблюдать эффективные меры профилактики: мыть руки, либо пользоваться антисептиком. Также советуют соблюдать социальную дистанцию и использовать маску в общественных местах. При первых симптомах стоит обратиться за медицинской помощью.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионерка отсудила более 400 тысяч рублей у управляющей компании в Иркутске.