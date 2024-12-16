Шесть человек заболели гриппом в Иркутской области за неделю

В Иркутской области с 9 по 15 декабря шесть человек заболели гриппом. Помимо этого ОРВИ подтвердилось у 18 289 человек, среди них 10 937 — дети. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре по Иркутской области.