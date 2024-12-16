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В Симферополе завершился монтаж главной новогодней елки

Ее установили на площади Ленина.

Источник: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе завершилась установка главной новогодней елки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Елку установили на площади Ленина.

«Традиционно, украшение столицы Крыма к новогодним праздникам завершится до Дня Святого Николая», — говорится в сообщении.

Этот праздник отмечается 19 декабря.

Напомним, в Крыму не собираются проводить каких-либо массовых мероприятий, приуроченных к встрече 2025 года, но праздничное украшение городов и сел никто не отменял.

Кстати, елочные базары в Симферополе откроются 15 декабря.