В Симферополе завершился монтаж главной новогодней елки

В Симферополе завершилась установка главной новогодней елки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Елку установили на площади Ленина.
«Традиционно, украшение столицы Крыма к новогодним праздникам завершится до Дня Святого Николая», — говорится в сообщении.
Этот праздник отмечается 19 декабря.
Напомним, в Крыму не собираются проводить каких-либо массовых мероприятий, приуроченных к встрече 2025 года, но праздничное украшение городов и сел никто не отменял.
Кстати, елочные базары в Симферополе откроются 15 декабря.