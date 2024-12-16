Более 4 тыс. фур ожидают на границе въезда в ЕС

За выходные очередь грузовиков на въезд в Евросоюз увеличилась на 365 машин. Всего их фиксируется 4090.
Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи»). Перед указанным погранпереходом въезда в Польшу ожидает около 2200 фур. Его сотрудники за два дня оформили на въезд 54% большегрузов.
Въезда в Литву ожидает 1180 грузовиков. Контрольные службы пунктов пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») с пятницы приняли на свою территорию 18% грузовиков.
Сотрудники латвийского пункта пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») за выходные дни пропустили в Латвию 24% большегрузов. В очереди на въезд в ЕС перед данным погранпереходом находится около 750 фур.