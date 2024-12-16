Более 4 тыс. фур ожидают на границе въезда в ЕС

Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи»). Перед указанным погранпереходом въезда в Польшу ожидает около 2200 фур. Его сотрудники за два дня оформили на въезд 54% большегрузов.