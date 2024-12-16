Миногрисполком сказал про изменения в выплатах пособий для семей с детьми с 2025 года

Говорится, что с вступлением в силу закона будут расширены возможности получения пособия на детей старше трех лет из отдельных категорий семей. В частности, к занятости будут отнесены те периоды, когда родители не работали по причине болезни. В ведомстве обратили внимание на то, что будет предоставлено право на назначения пособия на детей, которые получают после школы образование на платной основе не только за счет средств семьи, но и когда обучение оплачивает организация по месту работы родителей.