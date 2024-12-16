Миногрисполком сказал про изменения в выплатах пособий для семей с детьми с 2025 года

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома сказал, что изменится в выплатах пособий для семей с детьми с 1 января 2025 года, пишет агентство «Минск-Новости».
В ведомстве отметили, что с названной даты вступает в силу закон «Об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей», который направлен на усиление адресной поддержки женщин, которые ждут ребенка, семей, воспитывающих детей с инвалидностью и семей с несовершеннолетними детьми, где ребенок-инвалид достиг совершеннолетия.
В комитете по труду, занятости и социальной защите обратили внимание на то, что основные изменения затронут будущих мам. Так, для некоторых категорий женщин вырастет минимальный размер пособия по беременности и родам.
«В частности, студентки и учащиеся; женщины, проходящие службу, а также зарегистрированные в качестве безработных до истечения 6 месяцев после увольнения, окончания службы или завершения обучения получат пособие по беременности и родам в два раза больше», — сказано в сообщении.
Уточняется, что размер названного пособия увеличится с 50 до 100% бюджета прожиточного минимума и составит не 218,9 рубля, как было ранее, а 437,8 рубля. В ведомстве добавили, что изменения также коснутся будущих мам, работающих по трудовым договорам или контрактам не менее шести месяцев. В указанном случае речь идет про молодых специалистов.
«С 1 января 2025 года для них вырастет размер пособия по беременности и родам. Оно увеличится с 50% БПМ (сегодня это 218,9 рубля) до 100% минимальной заработной платы (с 01.01.2025 — 726 рублей)», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что все работающие женщины получать право на новый размер выплат, но в том случае, если в расчетном периоде (указанный период составляет 18 месяцев) обязательные страховые взносы в ФСЗН уплачивались из сумму не ниже размера минимальной заработной платы. Говорится, что при уплате взносов ниже минимальной заработной платы будет рассчитываться из того дохода, из которого они были уплачены.
«С 1 января 2025 года увеличится минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком», — отметили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Отмечается, что для застрахованных лиц, которые не имеют шести месяцев стажа работы, больничные выплаты увеличатся с 50% БПМ до 100% минимальной зарплаты. Кроме того, законом были урегулированы вопросы, касающиеся выдачи больничного и оплаты пособия двум лицам, осуществляющим уход за детьми в семье.
Кроме того, пособия на детей старше трех лет смогут отдельные категории белорусов. Сказано, что законом предоставлено право на назначение подобных выплат семья с несовершеннолетними детьми, где ребенок-инвалид с I группой инвалидности достиг совершеннолетия, и один из родителей ухаживает за ним с получением пособия по уходу.
Так, получать пособия на детей старше трех тех смогут также женщины, которые воспитывают ребенка старше трех лет, в том случае, если отец, который обязан выплачивать алименты, проходит срочную воинскую или же альтернативную службу.
Говорится, что с вступлением в силу закона будут расширены возможности получения пособия на детей старше трех лет из отдельных категорий семей. В частности, к занятости будут отнесены те периоды, когда родители не работали по причине болезни. В ведомстве обратили внимание на то, что будет предоставлено право на назначения пособия на детей, которые получают после школы образование на платной основе не только за счет средств семьи, но и когда обучение оплачивает организация по месту работы родителей.
«Дополнительную поддержку также получат семьи, воспитывающие ребенка-инвалида», — уточнили в сообщении.
Сказано, что у них будет возможность получать все виды государственных пособий в период кратковременного нахождения ребенка-инвалида в доме ребенка в связи с оказанием ему медико-социальной помощи.
«Пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет смогут получать родители или другие лица в период их обучения или переобучения по направлению службы занятости», — сказано в сообщении.
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