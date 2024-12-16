Глава облисполкома объявил проверку всех ТЦ после пожара в Витебске

Глава облисполкома Иван Крупко сказал проверить все ТЦ в Гомельской области после пожара в Витебске (подробнее — здесь). Информация размещена в официальном телеграм-канале Гомельского облисполкома.
Сообщается, что по причине пожара, который случился в торговом центре «Беларусь» в Витебске председатель облисполкома Иван Крупко поручил проверить все места массового скопления людей на предмет пожарной безопасности. Он заявил, что мониторинг следует провести во всех районах Гомельской области. Кроме того, Крупко добавил, что отдельное внимание необходимо уделить обеспечению безопасности на предстоящих новогодних праздниках.
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