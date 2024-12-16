В Молдове растет число заболевших свинкой: Болезнь заразна и может дать серьезные осложнения — врачи предупреждают о необходимости вакцинации

«Паротит передается через слюну, через поцелуи, через предметы обихода, к которым прикасался больной человек. Инкубационный период достаточно долгий — от 14 до 21 дня. Увеличиваются слюнные железы как у детей, так и у взрослых, что доставляет дискомфорт. Как правило, это происходит в первые три дня», — заявила семейный врач Родика Чавдарь.