В Молдове растет число заболевших свинкой: Болезнь заразна и может дать серьезные осложнения — врачи предупреждают о необходимости вакцинации

В Молдове растет заболеваемость паротитом, известным в обиходе как свинка, и врачи напоминают о необходимости вакцинации. Специалисты подчеркивают — болезнь, которой подвержены в основном дети, очень заразна и может дать серьезные осложнения, вплоть до вирусного менингита.
«Паротит передается через слюну, через поцелуи, через предметы обихода, к которым прикасался больной человек. Инкубационный период достаточно долгий — от 14 до 21 дня. Увеличиваются слюнные железы как у детей, так и у взрослых, что доставляет дискомфорт. Как правило, это происходит в первые три дня», — заявила семейный врач Родика Чавдарь.
За первые 10 месяцев этого года в Молдове зафиксировали 49 случаев паротита, в основном у детей. Вакцины применяются комбинированные, они также защищают от кори, заболеваемость которой в этом году резко выросла — 210 случаев против трех в 2023-м.
СПРАВКА КП
Мужское бесплодие после «свинки» наступает в 3−17% случаев. Если болеет подросток или взрослый мужчина, то вероятность неблагоприятного исхода выше. В группе повышенного риска находятся мальчики с двухсторонним орхитом (воспалительное поражение яичка). Среди них «свинка» приводит к бесплодию в 70% случаев.