Мэр Нижнекамска отказался комментировать тему снега

«Во-первых, это машины, которые стоят вдоль дорог, они сегодня мешают уборке. Вот буквально 21-й микрорайон посмотрели, и я еще раз обращаюсь к руководителям управляющей компании, руководителям наших СТОСов — найти, определить места, возможные локации машин во дворах, в зеленых зонах, где на зиму можно оставить машины. Их нужно расчистить и сделать так, чтобы машины парковались там, а не вдоль основных дорог. Так как это все мешает уборке основных улиц. Это касается и проезжей части, и заезда во дворы. Сегодня очень сильно заставлено. Я вчера проехался по городу, посмотрел, очень много техники стоит, заваленной снегом».