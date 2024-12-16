Мэр Нижнекамска отказался комментировать тему снега

«Я комментировать не буду, прошлые комментарии по снегу дошли до всех средств массовой информации. Комментировали все. И после этого проверили все кому не лень!», — поведал Муллин.
В целом руководитель города призвал с особым пониманием отнестись к зимнему сезону и поручил держать уборку снега на особом контроле. Также он отметил, что культура вождения некоторых водителей оставляет желать лучшего, имея в виду брошенные у обочин машины.
«Во-первых, это машины, которые стоят вдоль дорог, они сегодня мешают уборке. Вот буквально 21-й микрорайон посмотрели, и я еще раз обращаюсь к руководителям управляющей компании, руководителям наших СТОСов — найти, определить места, возможные локации машин во дворах, в зеленых зонах, где на зиму можно оставить машины. Их нужно расчистить и сделать так, чтобы машины парковались там, а не вдоль основных дорог. Так как это все мешает уборке основных улиц. Это касается и проезжей части, и заезда во дворы. Сегодня очень сильно заставлено. Я вчера проехался по городу, посмотрел, очень много техники стоит, заваленной снегом».
На сегодняшний день из Нижнекамска вывезено более 1,5 тыс. кубометров снега. Его отвозят на 4 полигона-пустыря. На уборке города в ночную смену работает от 12 до 15 единиц техники, в дневную — от 25 до 35. В управляющих компаниях работают 512 дворников, и более 50 единиц расчищают внутриквартальные территории и тротуары. 15 рабочих трудятся на расчистках остановок, 32 работника — в парках.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что для обеспечения круглосуточного режима работы при двухсменном графике Нижнекамску требуется дополнительно 65 рабочих в автотранспортное управление и 47 — в управление благоустройства.