В Башкирии строителям трассы М-12 выплатили 227 млн рублей долга по зарплате

В начале работники пожаловались в социальных сетях президенту России Владимиру Путину. После этого было заведено уголовное дело, в рамках расследования которого выяснилось, что с сентября по ноябрь этого года у компании образовался долг по оплате труда в размере более 370 млн рублей.