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В Башкирии строителям трассы М-12 выплатили 227 млн рублей долга по зарплате

В начале декабря работники пожаловались Владимиру Путину на невыплату зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

Работникам ООО «Региональная строительная компания», занятым при строительстве трассы М-12 в Башкирии, выплатили часть долга по зарплата. Как сообщает республиканская прокуратура, сотрудники получили 227 млн рублей.

В начале работники пожаловались в социальных сетях президенту России Владимиру Путину. После этого было заведено уголовное дело, в рамках расследования которого выяснилось, что с сентября по ноябрь этого года у компании образовался долг по оплате труда в размере более 370 млн рублей.

Уточняется, что прокуратура Башкирии внесла представление о незамедлительном устранении нарушений трудового законодательства.

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