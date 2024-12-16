В Симферополе работают ёлочные базары. Адреса

Период функционирования ёлочных базаров установлен с 1 по 31 декабря. На сегодняшний день ёлки уже реализуются на многих нестационарных торговых объектах по реализации хвойных растений. Хочу отметить, что реализация сезонного товара будет находиться под контролем управления. В связи с этим, сотрудниками управления торговли в указанный период осуществляется мониторинг по пресечению несанкционированной торговли хвойными растениями. По факту деятельности лиц, осуществляемой на территории города без правовых оснований, составляются протоколы об административных правонарушениях.