В Симферополе работают ёлочные базары. Адреса

Она сообщила, что на данный момент симферопольцы и гости крымской столицы могут приобрести новогодние ёлки по следующим адресам: бул. Ленина, 2;
ул. Героев Сталинграда (у дома № 33);
ул. Ракетная, 17;
ул. М. Жукова, 15;
ул. Бородина, 1;
ул. Тепличная/ул. Бородина, 22;
пр. Победы, 3;
пр. Победы, 61;
пр. Победы, 56;
ул. Лермонтова, 16;
ул. Киевская, 123;
пр. Кирова, 51;
ул. Киевская, 24;
ул. Беспалова, 49-б;
ул. Гурзуфская, 3/1;
ул. Турецкая, 32;
ул. Севастопольская, 70-а/2;
ул. Севастопольская, 29;
ул. Севастопольская, 22/ул. Самокиша;
ул. Беспалова / ул. Рылеева, 2;
ул. Балаклавская, 75;
ул. Киевская, в районе дома № 114;
пгт. Грэсовский, ул. Энергетиков, в районе строения № 1;
ул. 60 лет Октября, в районе строения № 18.
Период функционирования ёлочных базаров установлен с 1 по 31 декабря. На сегодняшний день ёлки уже реализуются на многих нестационарных торговых объектах по реализации хвойных растений. Хочу отметить, что реализация сезонного товара будет находиться под контролем управления. В связи с этим, сотрудниками управления торговли в указанный период осуществляется мониторинг по пресечению несанкционированной торговли хвойными растениями. По факту деятельности лиц, осуществляемой на территории города без правовых оснований, составляются протоколы об административных правонарушениях.