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В Симферополе работают ёлочные базары. Адреса

В крымской столице начали работу нестационарные торговые объекты по реализации хвойных растений. Об этом рассказала заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Юлия Кимбург.

Она сообщила, что на данный момент симферопольцы и гости крымской столицы могут приобрести новогодние ёлки по следующим адресам: бул. Ленина, 2;

ул. Героев Сталинграда (у дома № 33);

ул. Ракетная, 17;

ул. М. Жукова, 15;

ул. Бородина, 1;

ул. Тепличная/ул. Бородина, 22;

пр. Победы, 3;

пр. Победы, 61;

пр. Победы, 56;

ул. Лермонтова, 16;

ул. Киевская, 123;

пр. Кирова, 51;

ул. Киевская, 24;

ул. Беспалова, 49-б;

ул. Гурзуфская, 3/1;

ул. Турецкая, 32;

ул. Севастопольская, 70-а/2;

ул. Севастопольская, 29;

ул. Севастопольская, 22/ул. Самокиша;

ул. Беспалова / ул. Рылеева, 2;

ул. Балаклавская, 75;

ул. Киевская, в районе дома № 114;

пгт. Грэсовский, ул. Энергетиков, в районе строения № 1;

ул. 60 лет Октября, в районе строения № 18.

Период функционирования ёлочных базаров установлен с 1 по 31 декабря. На сегодняшний день ёлки уже реализуются на многих нестационарных торговых объектах по реализации хвойных растений. Хочу отметить, что реализация сезонного товара будет находиться под контролем управления. В связи с этим, сотрудниками управления торговли в указанный период осуществляется мониторинг по пресечению несанкционированной торговли хвойными растениями. По факту деятельности лиц, осуществляемой на территории города без правовых оснований, составляются протоколы об административных правонарушениях.

подчеркивает Юлия Кимбург.