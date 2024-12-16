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Учреждение оштрафовали на 300 тысяч за установку подвесных мостов на Ольхоне

Строительство велось без предварительных проектных работ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

«Заповедное Прибайкалье» оштрафовали за нарушение при проведении работ на объекте археологического наследия на острове Ольхон. Об этом сообщает ИА Альтаир со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

Напомним, в июле 2024 на мысе Саган-Хушун хотели благоустроить зону для туристов, тогда специалисты прорубили скалы и развесили канатные мосты. Однако не учли главного — место сакральное, поэтому жители острова начали протестовать против работ.

— Возведение мостов не было согласовано со Службой по охране объектов культурного наследия региона, более того строительство велось без предварительных проектных работ. Они были нужны для обеспечения безопасности объекта, — поделились в агентстве.

Прокуратура Иркутской области.

Строительство велось без предварительных проектных работ.

Тогда прокуратура завела дело об административном правонарушении. В итоге бюджетное учреждение привлекли к ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее завели уголовное дело по статье за повреждение объектов культурного наследия в связи с повреждением этого объекта с причинением ущерба на сумму более 182 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть человек заболели гриппом в Иркутской области за неделю.