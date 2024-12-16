Учреждение оштрафовали на 300 тысяч за установку подвесных мостов на Ольхоне

«Заповедное Прибайкалье» оштрафовали за нарушение при проведении работ на объекте археологического наследия на острове Ольхон. Об этом сообщает ИА Альтаир со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.
Напомним, в июле 2024 на мысе Саган-Хушун хотели благоустроить зону для туристов, тогда специалисты прорубили скалы и развесили канатные мосты. Однако не учли главного — место сакральное, поэтому жители острова начали протестовать против работ.
— Возведение мостов не было согласовано со Службой по охране объектов культурного наследия региона, более того строительство велось без предварительных проектных работ. Они были нужны для обеспечения безопасности объекта, — поделились в агентстве.
Прокуратура Иркутской области.
Строительство велось без предварительных проектных работ.
Тогда прокуратура завела дело об административном правонарушении. В итоге бюджетное учреждение привлекли к ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Напомним, ранее завели уголовное дело по статье за повреждение объектов культурного наследия в связи с повреждением этого объекта с причинением ущерба на сумму более 182 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть человек заболели гриппом в Иркутской области за неделю.