Калининградская таможня рассказала о ситуации на границе

На территорию Калининградской области проследовало 111 грузовиков и 336 легковых автомобилей.
По состоянию на 9 утра сегодняшнего дня, 16 декабря, на ТП МАПП Чернышевское оформлено 86 единиц грузового транспорта на въезд в РФ и 55 на выезд.
За сутки через таможенные посты Калининградской областной таможни выехало 112 грузовых и 313 легковых автомобилей.
На территорию Калининградской области проследовало 111 грузовиков и 336 легковых автомобилей.
По состоянию на 9 утра сегодняшнего дня, 16 декабря, на ТП МАПП Чернышевское оформлено 86 единиц грузового транспорта на въезд в РФ и 55 на выезд.