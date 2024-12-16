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Калининградская таможня рассказала о ситуации на границе

За сутки через таможенные посты Калининградской областной таможни выехало 112 грузовых и 313 легковых автомобилей.

Источник: Бизнес-Калининград

На территорию Калининградской области проследовало 111 грузовиков и 336 легковых автомобилей.

По состоянию на 9 утра сегодняшнего дня, 16 декабря, на ТП МАПП Чернышевское оформлено 86 единиц грузового транспорта на въезд в РФ и 55 на выезд.

таможня