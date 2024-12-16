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Хью Джекман и Райан Рейнольдс снимутся в фильме о бойз-бэнде

Актеры Хью Джекман и Райан Рейнольдс примут участие в картине «Бойз-бэнд» о некогда популярном мужском коллективе, участники которого решают воссоединиться в более зрелом возрасте. Недавно дуэт блистал в супергеройской ленте «Дэдпул и Росомаха» (2024).

Источник: Звук

Актеры Хью Джекман и Райан Рейнольдс примут участие в картине «Бойз-бэнд» о некогда популярном мужском коллективе, участники которого решают воссоединиться в более зрелом возрасте. Недавно дуэт блистал в супергеройской ленте «Дэдпул и Росомаха» (2024).

Режиссером малобюджетного проекта выступит Шон Леви, снимавший «Дэдпула и Росомаху» и «Ночь в музее 3» (2014), передает The Hollywood Reporter. Он и Рейнольдс также продюсируют фильм. Сейчас Райан работает над вторым вариантом сценария. Первый написал Джесси Эндрюс («Я, Эрл и умирающая девушка» (2015)). Подробности сюжета пока не раскрываются.

Ранее актеры вместе снялись в клипе K-pop-группы Stray Kids «Chk Chk Boom».