Хью Джекман и Райан Рейнольдс снимутся в фильме о бойз-бэнде

Режиссером малобюджетного проекта выступит Шон Леви, снимавший «Дэдпула и Росомаху» и «Ночь в музее 3» (2014), передает The Hollywood Reporter. Он и Рейнольдс также продюсируют фильм. Сейчас Райан работает над вторым вариантом сценария. Первый написал Джесси Эндрюс («Я, Эрл и умирающая девушка» (2015)). Подробности сюжета пока не раскрываются.