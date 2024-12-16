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Воду в дом на Вавилова в Ростове начали подавать по основной схеме

Водоснабжение дома на Вавилова в Ростове запустили по основной схеме.

Источник: Комсомольская правда

Воду в квартиры дома на Вавилова, 46 в Ростове-на-Дону начали подавать по основной схеме. Перед этим провели оперативные работы по замете изношенных участков системы холодного водоснабжения. Об этом 16 декабря сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Работы завершены. Вода в дом подается по основной схеме, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.

Напомним, ранее, после начала ремонта, ресурс в краны подавался по временной схеме. До этого жильцы пожаловались властям на пятидневное отсутствие холодной воды.