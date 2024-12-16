Воду в дом на Вавилова в Ростове начали подавать по основной схеме

Воду в квартиры дома на Вавилова, 46 в Ростове-на-Дону начали подавать по основной схеме. Перед этим провели оперативные работы по замете изношенных участков системы холодного водоснабжения. Об этом 16 декабря сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.