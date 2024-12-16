Сбитая девушка, уличный потоп и польские учения на Балтике: 9 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

На пересечении Карамзина и Кошевого сбили девушку, на Московском проспекте загорелась девятиэтажка, а польские военные провели учения в Балтийском море — о чём ещё писал «Клопс» в минувшие выходные.
1. В субботу, 14 декабря, в Калининграде на пересечении улиц Карамзина и Кошевого сбили девушку. По словам очевидца, водитель ехал со скоростью 40 км/ч на разрешающий сигнал светофора, а пострадавшая перебегала дорогу на красный. 19-летнюю девушку отвезли в областную больницу с подозрением на сотрясение головного мозга, переломы ключицы и ноги.
2. В субботу, 14 декабря, на Южном обходе столкнулись жёлтый микроавтобус и внедорожник Toyota, пострадали двое. За рулём первой машины находился водитель 1992 года рождения.
3. В воскресенье, 15 декабря, на Московском проспекте на лестничной площадке жилого дома между девятым и десятым этажами загорелись офисное кресло и бытовые отходы. Пожарные спасли 18 человек, в том числе четверых детей.
4. В субботу из-за утечки на водопроводе затопило часть улицы Спортивной. Для устранения аварии не потребовалось отключать жилые дома.
5. В субботу, 14 декабря, волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Минчанку» в 14 туре Суперлиги. Матч в спорткомплексе «Янтарный» завершился со счётом 3:2.
6. В калининградском госархиве показали, как в 60-х по улицам бегал трамвай № 9. Снимок, где вагон выезжает из Бранденбургских ворот, чтобы следовать по ул. Багратиона, передала семья историков Колгановых.
7. В воскресенье, 15 декабря, польские военные провели боевые учебные стрельбы в акватории Балтийского моря. Использовались реактивные системы залпового огня Homar-K. Они поразили цели на расстоянии до 80 км.
8. Многодетную мать из Нижегородской области обвинили в систематических истязаниях своих детей и арестовали на два месяца. Женщина сама зашивала раны избитым подросткам.
9. В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров разлились нефтепродукты. Причиной ЧП стал шторм. К судам отправили два буксира и два вертолёта. Один из моряков погиб. 11 пострадавших доставили в больницу Анапы.