Сбитая девушка, уличный потоп и польские учения на Балтике: 9 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

1. В субботу, 14 декабря, в Калининграде на пересечении улиц Карамзина и Кошевого сбили девушку. По словам очевидца, водитель ехал со скоростью 40 км/ч на разрешающий сигнал светофора, а пострадавшая перебегала дорогу на красный. 19-летнюю девушку отвезли в областную больницу с подозрением на сотрясение головного мозга, переломы ключицы и ноги.