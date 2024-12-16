Кубань попрощалась с тысячами нелегальных мигрантов

С начала 2024 года из Краснодарского края выдворили больше двух тысяч нелегальных мигрантов. Такая информация размещена на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов края. По сравнению с прошлым годом цифра в два раза больше.
«Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю при взаимодействии с региональным ГУ МВД России выдворили за пределы Российской Федерации 2096 иностранных граждан», — сообщается на сайте. По сравнению с прошлым годом цифра в два раза больше.
В ноябре Кубань покинуло 97 незаконных мигрантов. Большинство из них приехали в Россию из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызтана. Одного из иностранцев отправили на родину в Сирию.